ŞANLIURFA'DA ŞEHİT POLİSLER İÇİN TAZİYE ÇADIRI KURULDU - Son Dakika

ŞANLIURFA'da takibe alınan otomobildeki Mehmet Aslan'ın tabancayla açtığı ateşle şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) ile polis memuru Cemal Bozkurt (32) için kent merkezinde taziye çadırı kuruldu. Çadırı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehitlerin yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, 9 Mart 2022 gününde takibe aldıkları otomobilin sürücüsü Mehmet Aslan'ın ateş açması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaşanan olayın ardından kaçan saldırgan Mehmet Aslan ise polislerce çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Şehit polisler için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Maşuk Mahallesinde taziye çadırı kuruldu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, taziye çadırını ziyaret ederek şehitler için dua etti. Burada şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Vali Erin, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve şubede görevli polislere tekrar başsağlığı dileyen Vali Erin, üzüntüsünü dile getirdi.