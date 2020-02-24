Şanlıurfa'da şehit ve gazi yakınları bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da şehit ve gazi yakınları bir araya geldi - Son Dakika

Şanlıurfa'da şehit ve gazi yakınları bir araya geldi

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan şehit ve gazi yakınları öğretmen evinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Şanlıurfa'da şehit ve gazi yakınları bir araya geldi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan şehit ve gazi yakınları öğretmen evinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra Kamu Şehit ve Gaziler Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Kadir Demir ile Şehit ve Gaziler Sendikası Şanlıurfa İl Temsilcisi Bekir Kılıç da katıldı.

Toplantıda şehit ve gazi yakınlarının sorunları konuşuldu. Kamu Şehit ve Gaziler Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Kadir Demir ailelerin merak ettiği konularda soruları cevaplarken ilçede temsilcilik açılması hususunda da fikir birliğine varıldı.

Kamu Şehit ve Gaziler Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Kadir Demir, yaptığı konuşmada, son 8 ayda ilçedeki şehit ve gazi aileleri ile yakın ilişki kurduklarını ifade ederek, ilerleyen süreçte ilçede bir temsilcilik açmak istediklerini belirtti.

Ceylanpınar Belediyesi temsilcisi Nurullah Kösen de her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Belediye Başkanımız ve Belediyemiz imkanları ölçüsünde şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındadır. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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