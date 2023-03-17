ŞANLIURFA'DA SELE KAPILAN KIZINI KURTARIP, AĞACA SARILARAK YARDIM BEKLEDİ - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA SELE KAPILAN KIZINI KURTARIP, AĞACA SARILARAK YARDIM BEKLEDİ

17.03.2023 15:41

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesinde deprem nedeniyle çadırda kalan Suriye uyruklu Mustafa Casım, çarşamba günü eşi Döne ve 12 yaşındaki kızı Bahar'ın akıntıya kapıldığını görünce suya atladı.

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesinde deprem nedeniyle çadırda kalan Suriye uyruklu Mustafa Casım, çarşamba günü eşi Döne ve 12 yaşındaki kızı Bahar'ın akıntıya kapıldığını görünce suya atladı. Casım, eşi komşuları tarafından kurtarıldı, kendisi de çocuğunu kurtarıp bir süre suda sürüklendikten sonra bir ağaca sarılarak yardım bekledi. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra iş makinesi ile kurtarılar Casım, o anları anlattı

Eşim ve kızım akıntıya kapılınca peşlerinden koştum. Komşularım eşimi ben de kızımı kurtardım ama sürüklendim. Bir ağaca sarılarak kurtarılmayı bekledim. İş makinesi gelip bize ip attı. Halat ile çekildiğimiz sırada kızım elimden kaydı. O sırada ben dengemi kaybedip bayılmıştım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum. Çok şükür olsun hepimiz son anda kurtulduk dedi.

Bir komşularının evine sığındıklarını anlatan Casım, sel felaketinde çadırlarının da akıntıya kapıldığını ve mağdur olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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