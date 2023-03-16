Şanlıurfa'da selden etkilenen Karakoyun Deresi civarı temizleniyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da selden etkilenen Karakoyun Deresi civarı temizleniyor

16.03.2023 09:32
Şanlıurfa'da selden etkilenen Karakoyun Deresi civarı temizleniyor

Selden etkilenen Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları sürüyor.

Selden etkilenen Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri, dün geceden bu yana taşan Karakoyun deresi bölgesinde çalışma yürüttü.

Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan çamur yığıntısı, ekipler tarafından temizlenirken, çamurlar taşan Karakoyun Deresi'ne tahliye amaçlı açılan bazı giderlerden akıtılıyor.

Selin tahrip ettiği evlerin giriş ve bodrum katında yaşayanlar ise eşyalarını kurtarmaya, evlerini temizlemeye çalışıyor.

Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan ve üst üste çıkarak zarar gören araç ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de sabah saatlerinde selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da selden etkilenen Karakoyun Deresi civarı temizleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da selden etkilenen Karakoyun Deresi civarı temizleniyor - Son Dakika
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