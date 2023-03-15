Şanlıurfa'da selin yaşattığı yıkım gözler önünde! Akıntının şiddeti köprüyü yıktı geçti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da selin yaşattığı yıkım gözler önünde! Akıntının şiddeti köprüyü yıktı geçti

15.03.2023 15:36

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yıktığı Şanlıurfa, bu defa sel felaketiyle yüz yüze geldi. Kentte yaşanan sel nedeniyle Hilvan-Bozova karayolunu birbirine bağlayan köprüde çökme yaşandı. İnternette yer alan görüntülerde suların yükselmesiyle karayolu üzerinde bulunan köprünün yerle bir olduğu ve suların altında kaldığı görüldü. Yaşanan olayla birlikte kullanılamaz hale gelen karayolu trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkıma yol açtığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 4 kişi hayatını kaybetti.

SEL SULARI KARAYOLUNU YUTTU

Öte yandan Şanlıurfa'yı vuran selde Hilvan'daki karayolu da büyük zarar gördü. Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü mevkiinde sel adeta karayolunu yuttu.

Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle Hilvan-Bozova karayolu üzerindeki köprü çöktü

KÖPRÜ YERLE BİR OLDU

İnternete düşen görüntülerde suların yükselmesiyle karayolunun üzerindeki köprünün yerle bir olduğu ve suların altında kaldığı anlar yer aldı.

Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle Hilvan-Bozova karayolu üzerindeki köprü çöktü

KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Köprünün çökmesiyle yolda kalan bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği videoda felaketin vahameti gözler önüne serildi. Öte yandan yaşanan olayın ardından karayolu araç trafiğine kapatıldı.

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Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da selin yaşattığı yıkım gözler önünde! Akıntının şiddeti köprüyü yıktı geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da selin yaşattığı yıkım gözler önünde! Akıntının şiddeti köprüyü yıktı geçti - Son Dakika
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