Şanlıurfa'da selin yaşattığı yıkım gözler önünde! Akıntının şiddeti köprüyü yıktı geçti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkıma yol açtığı Şanlıurfa'yı bu kez sel suları vurdu. Dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle şehirde 4 kişi hayatını kaybetti.

SEL SULARI KARAYOLUNU YUTTU

Öte yandan Şanlıurfa'yı vuran selde Hilvan'daki karayolu da büyük zarar gördü. Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü mevkiinde sel adeta karayolunu yuttu.

KÖPRÜ YERLE BİR OLDU

İnternete düşen görüntülerde suların yükselmesiyle karayolunun üzerindeki köprünün yerle bir olduğu ve suların altında kaldığı anlar yer aldı.

KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Köprünün çökmesiyle yolda kalan bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği videoda felaketin vahameti gözler önüne serildi. Öte yandan yaşanan olayın ardından karayolu araç trafiğine kapatıldı.