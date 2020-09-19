Şanlıurfa'da semt pazarlarında denetim - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları denetlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığınca oluşturulan ekipler, merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde kurulan semt pazarlarında vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.
Zabıta ekiplerinin, kurallara uymadığı tespit edilen pazarcılara 1 ila 6 gün arasında tezgah açtırmama cezası uygulanacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:55 - Kaynak: AA
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