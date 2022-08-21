Çocuklarının su içinde çırpındığını gören baba suya atladı: Baba ile kızı hayatını kaybederken diğer çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Çocuklarının su içinde çırpındığını gören baba suya atladı: Baba ile kızı hayatını kaybederken diğer çocuğun tedavisi sürüyor

21.08.2022 18:03

Şanlıurfa'da piknik yaptıkları sırada sıcaktan bunalarak Atatürk Barajı Gölü'ne giren 13 yaşındaki erkek ve 15 yaşındaki kız çocuğu su içinde çırpınmaya başlayınca babaları suya atladı. Yaşanan yaşam mücadelesi sonucu çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden baba ve kızı hayatını kaybederken diğer çocuk da tedavi altına alındı.

Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak havadan bunalan Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi.

ÇOCUKLAR ÇIPPINMAYA BAŞLAYINCA BABA DA SUYA ATLADI

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdal Karaman da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Serdal Karaman ile kızı Esra Karaman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Karaman, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarının su içinde çırpındığını gören baba suya atladı: Baba ile kızı hayatını kaybederken diğer çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuklarının su içinde çırpındığını gören baba suya atladı: Baba ile kızı hayatını kaybederken diğer çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika
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