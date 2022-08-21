Çocuklarının su içinde çırpındığını gören baba suya atladı: Baba ile kızı hayatını kaybederken diğer çocuğun tedavisi sürüyor

Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak havadan bunalan Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi.

ÇOCUKLAR ÇIPPINMAYA BAŞLAYINCA BABA DA SUYA ATLADI

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdal Karaman da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan Serdal Karaman ile kızı Esra Karaman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.