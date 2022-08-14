Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

14.08.2022 18:20
Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Suriye uyruklu Abdullah Huriye (31) ile Amir Elhacı (19), Birecik ilçesi kırsalındaki Karşıyaka Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan iki kişi için çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaklaşık bir saat yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Huriye ile Elhacı'nın boğuldukları tespit edildi.

Sudan çıkarılan cesetler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Karşıyaka, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika
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