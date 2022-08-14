Bir süre sonra gözden kaybolan iki kişi için çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Şanlıurfa 'da serinlemek için Fırat Nehri 'ne giren 2 kişi boğuldu.

Kaynak: AA

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Karşıyaka, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.