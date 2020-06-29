Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren genç boğuldu - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, dün serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren ve gözden kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho'nun (17) bugün cesedine ulaşıldı.

Olay, dün öğleden sonra Eyyübiye ilçesine bağlı Açmalı Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, sıcak nedeniyle serinlemek isteyen Suriye uyruklu Ahmet el-Berho, yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Kanalda yüzen el-Berho, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bu sırada el-Berho'nun akıntıya kapıldığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı, ancak el-Berho'ya ulaşamadı. Sabah saatlerinde tekrar yapılan aramalarda Ahmet el-Berho'nun cesedi akıntıya kapıldığı bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesi yakınlarında bulundu. Sudan çıkarılan Ahmet el-Berho cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.