Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren genç boğuldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren genç boğuldu

ŞANLIURFA'da, dün serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren ve gözden kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho'nun (17) bugün cesedine ulaşıldı.

ŞANLIURFA'da, dün serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren ve gözden kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho'nun (17) bugün cesedine ulaşıldı.

Olay, dün öğleden sonra Eyyübiye ilçesine bağlı Açmalı Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, sıcak nedeniyle serinlemek isteyen Suriye uyruklu Ahmet el-Berho, yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Kanalda yüzen el-Berho, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bu sırada el-Berho'nun akıntıya kapıldığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı, ancak el-Berho'ya ulaşamadı. Sabah saatlerinde tekrar yapılan aramalarda Ahmet el-Berho'nun cesedi akıntıya kapıldığı bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesi yakınlarında bulundu. Sudan çıkarılan Ahmet el-Berho cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Eyyübiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:22 Kaynak: DHA

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