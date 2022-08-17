İki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğuldu - Son Dakika
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İki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

17.08.2022 20:55
İki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu göllete yüzen 2 kuzen boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu göllete yüzen 2 kuzen boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım sulamasında kullanılan artık suların oluşturduğu gölete giren amca çocukları Abdülbaki (16) ve Salih Atsak (16) bir süre suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada Atsak kuzenlerin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Cenaze aracına konulan cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğuldu - Son Dakika
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