Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 23 tarla kuşu bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince arazide yapılan kontrollerde bir kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekipler, yaptığı aramada söz konusu kişiye ait av tüfeği, ses cihazı ile kaçak avladığı belirlenen 23 tarla kuşuna el koydu.
Kaçak avcı hakkında idari işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da ses cihazı kullanarak 23 tarla kuşu avlayan kişi yakalandı - Son Dakika