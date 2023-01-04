Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı - Son Dakika
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Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı

04.01.2023 14:18

Şanlıurfa'da sokakta bıçaklanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Veysi Doğan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Berivan Yücetepe tutuklandı, arkadaşı Mehmet O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün sabah Evren Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Veysi Doğan, kız arkadaşı Berivan Yücetepe ile barışmak için ortak arkadaşları olan Mehmet O.'nun da bulunduğu otomobilde buluştu.

Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı

ARAÇTAN İNDİKTEN SONRA BIÇAKLANDI

Otomobilde konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobilde başlayan arbedede Mehmet Veysi Doğan, araçtan indikten sonra kız arkadaşı Berivan Yücetepe tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı

'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Polis, olaydan sonra kaçan Berivan Yücetepe ile Mehmet O.'yu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berivan Yücetepe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Mehmet O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı - Son Dakika

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