Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı

Dün sabah Evren Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Veysi Doğan, kız arkadaşı Berivan Yücetepe ile barışmak için ortak arkadaşları olan Mehmet O.'nun da bulunduğu otomobilde buluştu.

ARAÇTAN İNDİKTEN SONRA BIÇAKLANDI

Otomobilde konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobilde başlayan arbedede Mehmet Veysi Doğan, araçtan indikten sonra kız arkadaşı Berivan Yücetepe tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Polis, olaydan sonra kaçan Berivan Yücetepe ile Mehmet O.'yu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berivan Yücetepe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Mehmet O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.