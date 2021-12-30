Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Sürücüsünün kontrol altına alamadığı yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika