Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı

6 saat önce

Şanlıurfa'da seyir halinde olan tır alev almaya başladı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı, System.String[]

Şanlıurfa'da seyir halinde olan tır alev almaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen tır, seyir halindeyken kupa kısmında alev almaya başladı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracı yolun kenarına park etti. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alev alan tıra müdahale ederek, kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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