Şanlıurfa'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo taşıyan tırın dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin E'nin kullandığı 27 AR 566 plakalı kargo malzemesi yüklü tırın dorsesinde, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25 kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yol kenarına aracını park eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.