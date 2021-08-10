Şanlıurfa'da seyir halindeki traktör römorkundan düşen 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eda Nur'un intiharıyla ilgili adli kontrole itiraz etti, diğer şahıs için yakalama istedi