Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı römorktan düşen 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Aşağı Yalankoz Mahallesi yakınlarında, İsmail Buğday yönetimindeki 63 N 2763 plakalı traktöre bağlı römorkun kapağının aniden açılması sonucu Kibar Alan, (31) Vesfa (14) ve Hasret Kartal (14) yere düştü.
Yerden sürüklenen Alan, Vesfa ve Kartal yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da seyir halindeki traktör römorkundan düşen 3 kişi yaralandı - Son Dakika