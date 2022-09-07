Aracından düşen süngeri almak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
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Aracından düşen süngeri almak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

07.09.2022 21:03
Aracından düşen süngeri almak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken otomobilin bagajından düşen süngeri almak için durdurduğu araçtan inen sürücü Halil Tokmak, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken otomobilin bagajından düşen süngeri almak için durdurduğu araçtan inen sürücü Halil Tokmak, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Akabe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine gitmekte olan Halil Tokmak'ın kullandığı 72 AAS 108 plakalı otomobilin bagajından iple sarılı rulo sünger yola düştü. Otomobilden süngerin düştüğünü fark eden Tokmak, aracını yol kenarına park ederek, yola düşen süngeri almaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa A.'nın kullandığı 63 ZH 080 plakalı otomobil, Tokmak'a çarptı. Ağır yaralanan Tokmak, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Halil Tokmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için Yılmaz M.'nin kullandığı otomobil, kaldırıma ve bariyerlere çarparak durdu. Hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracından düşen süngeri almak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika

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