Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu

07.09.2022 20:04
Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu

Şanlıurfa'da seyir halindeyken otomobilinden düşürdüğü eşyasını almaya çalışan sürücü, arkadan gelen aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken otomobilinden düşürdüğü eşyasını almaya çalışan sürücü, arkadan gelen aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Akabe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki Halil Tokmak idaresindeki 72 AAS 108 plakalı otomobilden eşya düştü. Sürücü Tokmak otomobilini yol kenarında park ederek, düşen eşyasını almaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa A. yönetimindeki 63 ZH 080 plakalı Ford marka otomobil, Tokmak'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Tokmak, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede kaza yapan araçlara çarpmamak için Yılmaz M. yönetimindeki otomobil, kaldırıma ve bariyerlere çarparak durdu. Yaralının olmadığı kazada ise otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazanın yaşandığı Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Şanlıurfa istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Gaziantep'te pos tefecilerine operasyonu: 3 kişi tutuklandı Gaziantep'te pos tefecilerine operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:29 16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:06:03. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobilden düşen eşyası sonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement