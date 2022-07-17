Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Kentte, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

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