ŞANLIURFA - Sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Sıcak hava bunaltıyor

17.07.2022 15:15

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 41 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Kentte, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu görülüyor.

Vatandaşlar vakit geçirmek için gölgelik alanları tercih ediyor.

Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Öte yandan kentte sıcaktan bunalanlar vatandaşlar da belediye havuzlarına ilgi gösteriyor.

YORUMLAR
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Termometreler 42 dereceyi gösterdi...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar çeşme başlarında serinledi Termometreler 42 dereceyi gösterdi...Sıcak hava bunalttı, vatandaşlar çeşme başlarında serinledi Avrupa'da sıcak hava dalagası: Akdeniz ülkeleri orman yangınları ve sıcakla mücadele ediyor Avrupa'da sıcak hava dalagası: Akdeniz ülkeleri orman yangınları ve sıcakla mücadele ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

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