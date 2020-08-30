Şanlıurfa'da sıcaklık 46 dereceyi aştı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da 46 dereceyi aşan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar serinlemek için kendilerini parklara, mesire alanlarına ve Balıklıgöl'e attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla yaptığı sıcak hava uyarısı Şanlıurfa'da etkisini gösterdi. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara, parklara ve kentin gözde mekanı olan Balıklıgöl'e attı. Parklarda ağaçların gölgesine sığınanlardan kimisi sohbet ederken kimisi de gölgelik alanlarda uyumayı tercih etti.