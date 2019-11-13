Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da peş peşe şiddetli patlamalar
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Şanlıurfa'da peş peşe şiddetli patlamalar

6 saat önce

Şanlıurfa'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da peş peşe şiddetli patlamalar, System.String[]

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.ŞANLIURFA'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:16 Kaynak: DHA
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