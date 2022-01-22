Üye Girişi
ŞANLIURFA - "Sıfır Atık" projesiyle ekonomiye katkı - Son Dakika

ŞANLIURFA - "Sıfır Atık" projesiyle ekonomiye katkı

22.01.2022 11:03

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında geçen yıl toplanan 369 ton kağıt, plastik, cam ve metal malzemeyle ekonomiye 1 milyon 93 bin 680 lira kazandırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında geçen yıl toplanan 369 ton kağıt, plastik, cam ve metal malzemeyle ekonomiye 1 milyon 93 bin 680 lira kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Haliliye Belediyesine 10 milyon lira değerinde ekipman ve araç kazandırıldı.

Bu kapsamda ilçenin farklı noktalarına, okullara ve kamu binalarına atık toplama kumbaraları yerleştirilirken, bunun yanında vatandaşların atıklarını getirip yerine hediye alabileceği bir market ile atık malzemelerin atılması karşılığında kalem veren makineler ilçedeki 10 noktaya konuldu.

Geri dönüşümü cazip hale getirmek için yapılan çalışmalar sonrası ilçe genelinde 2021 yılında 246 ton kağıt, 56 ton plastik, 45 ton metal malzeme, 22 ton cam ile binlerce pil ve yüzlerce litre atık yağın geri dönüşümü sağlandı.

Elde edilen geri dönüşüm ile ekonomiye 1 milyon 93 bin 680 liralık katkı yaratılırken, 4 bin 182 yetişkin çam ağacının kesilmesinin ve 300 milyon litre suyun kirletilmesinin önüne geçildi.

"Hedefimiz çevre bilinci oluşturmak"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AA muhabirine, ilçelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP tarafından pilot ilçe olarak seçildiğini hatırlattı.

Proje kapsamında ilçe genelinde 10 milyon liranın üzerinde sıfır atıkla ilgili yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Canpolat, insanlarda çevre bilincinin oluşturulması ve kirliliğin önüne geçilmesi noktasında büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Canpolat, ilçe genelinde sıfır atıkla ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Sıfır atıkla ilgili market uygulamamızla birlikte evlerde ayrıştırmanın sağlanması ve bunların da ekonomiye katma değer olarak kazandırılması adına, sıfır atık marketlerimizi mahallelerimizde açmaya başladık. Evlerinde kağıdını, plastiğini, atığını, toplayan kardeşlerimiz, bunu bizim marketlerimize getirip kilogramı nispetinde marketlerimizde deterjan veya buna benzeri ürünleri puan karşılığında alabiliyorlar. Hedefimiz sıfır atıkla ilgili hem çevre bilinci oluşturmak, hem de daha temiz bir dünya bırakmak. Ayrıca sıfır atık projemizi daha da geliştirerek halkımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz."

Çocuklara geri dönüşüm bilincinin aşılanması kapsamında ilkokul öğrencileri arasında sıfır atık toplama yarışması başlattıklarını anlatan Canpolat, yarışma kapsamında en fazla geri dönüşüm atığı toplayan öğrencilere karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler vereceklerini sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA - Sıfır Atık projesiyle ekonomiye katkı
ŞANLIURFA - Sıfır Atık projesiyle ekonomiye katkı
ŞANLIURFA - Sıfır Atık projesiyle ekonomiye katkı

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Şanlıurfa, Pilot, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - 'Sıfır Atık' projesiyle ekonomiye katkı - Son Dakika


Büyük şans! Malatya-Beşiktaş maçında facia kıl payı atlatıldı Büyük şans! Malatya-Beşiktaş maçında facia kıl payı atlatıldı         
16:31
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
Türkiye kara teslim! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara teslim! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
15:17
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39

Son Dakika Haberleri
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:39 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluştu
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:21 Gazeteci Sedef Kabaş'a ters kelepçe! Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 16:35:56. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - "Sıfır Atık" projesiyle ekonomiye katkı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement