ŞANLIURFA - "Sıfır Atık" projesiyle ekonomiye katkı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında geçen yıl toplanan 369 ton kağıt, plastik, cam ve metal malzemeyle ekonomiye 1 milyon 93 bin 680 lira kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Haliliye Belediyesine 10 milyon lira değerinde ekipman ve araç kazandırıldı.

Bu kapsamda ilçenin farklı noktalarına, okullara ve kamu binalarına atık toplama kumbaraları yerleştirilirken, bunun yanında vatandaşların atıklarını getirip yerine hediye alabileceği bir market ile atık malzemelerin atılması karşılığında kalem veren makineler ilçedeki 10 noktaya konuldu.

Geri dönüşümü cazip hale getirmek için yapılan çalışmalar sonrası ilçe genelinde 2021 yılında 246 ton kağıt, 56 ton plastik, 45 ton metal malzeme, 22 ton cam ile binlerce pil ve yüzlerce litre atık yağın geri dönüşümü sağlandı.

Elde edilen geri dönüşüm ile ekonomiye 1 milyon 93 bin 680 liralık katkı yaratılırken, 4 bin 182 yetişkin çam ağacının kesilmesinin ve 300 milyon litre suyun kirletilmesinin önüne geçildi.

"Hedefimiz çevre bilinci oluşturmak"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AA muhabirine, ilçelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile UNDP tarafından pilot ilçe olarak seçildiğini hatırlattı.

Proje kapsamında ilçe genelinde 10 milyon liranın üzerinde sıfır atıkla ilgili yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Canpolat, insanlarda çevre bilincinin oluşturulması ve kirliliğin önüne geçilmesi noktasında büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Canpolat, ilçe genelinde sıfır atıkla ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Sıfır atıkla ilgili market uygulamamızla birlikte evlerde ayrıştırmanın sağlanması ve bunların da ekonomiye katma değer olarak kazandırılması adına, sıfır atık marketlerimizi mahallelerimizde açmaya başladık. Evlerinde kağıdını, plastiğini, atığını, toplayan kardeşlerimiz, bunu bizim marketlerimize getirip kilogramı nispetinde marketlerimizde deterjan veya buna benzeri ürünleri puan karşılığında alabiliyorlar. Hedefimiz sıfır atıkla ilgili hem çevre bilinci oluşturmak, hem de daha temiz bir dünya bırakmak. Ayrıca sıfır atık projemizi daha da geliştirerek halkımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz."

Çocuklara geri dönüşüm bilincinin aşılanması kapsamında ilkokul öğrencileri arasında sıfır atık toplama yarışması başlattıklarını anlatan Canpolat, yarışma kapsamında en fazla geri dönüşüm atığı toplayan öğrencilere karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler vereceklerini sözlerine ekledi.