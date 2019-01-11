Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Sigara İzmariti Yüzünden Ev Yandı

Şanlıurfa'da Sigara İzmariti Yüzünden Ev Yandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir eve atılan sigara izmaritinden yangın çıktı.

Şanlıurfa'da Sigara İzmariti Yüzünden Ev Yandı, System.String[]
Şanlıurfa'da bir eve atılan sigara izmaritinden yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Kadıoğlu Mahallesinde bulunan bir evden dumanların çıktığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık iki saatte söndürdü.

Hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme yapan ekipler, yangının evin oturma odasına atılan sigara izmaritinden kaynaklandığını belirledi.

Polis ekipleri, izmariti atan kişinin tespit edilmesi için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ev sahibi Okumuş ailesinin ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:37 Kaynak: AA

İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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