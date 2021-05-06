Şanlıurfa'da sıkı denetimler Kovid-19 vaka sayısını indirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da sıkı denetimler Kovid-19 vaka sayısını indirdi

06.05.2021 11:03
Şanlıurfa'da sıkı denetimler Kovid-19 vaka sayısını indirdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla zaman zaman gündeme gelen Şanlıurfa, kent genelinde uygulanan sıkı tedbirler ve denetimler sayesinde, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarının en az görüldüğü iller arasında yer almayı sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla zaman zaman gündeme gelen Şanlıurfa, kent genelinde uygulanan sıkı tedbirler ve denetimler sayesinde, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarının en az görüldüğü iller arasında yer almayı sürdürüyor.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü zamanlarda düşük vaka sayılarıyla öne çıkan Şanlıurfa'da, ilerleyen süreçte vakalarda ciddi artış yaşandı.

Artış hızının yavaşlatılması amacıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde koronavirüsle mücadelede sürekli yeni kararlar alındı. Kent genelinde denetimler sıklaştırıldı, tedbirler artırıldı ve filyasyon ekibi sayısı çoğaltıldı.

Başlatılan denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanması ve bölgedeki nüfusun bir kısmının havaların ısınması sonrası kırsaldaki bağ ve köy evlerinde yaşamaya başlamasıyla vatandaşlar arasındaki bir araya gelmeler de azaltıldı.

Kapalı ortamlarda oturmaktan kaçınan yöre halkı, artan hava sıcaklıklarıyla açık mekanları tercih etmeye başladı.

"Tüm birimlerimiz görevlerini yapıyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, kentte salgın süreciyle ilgili alınan kararların itinalı bir şekilde hayata geçirildiğini söyledi.

Kentteki bütün kurumların kendilerine düşen görevleri tam olarak yerine getirdiklerini dile getiren Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen sorumluluğu hassas bir şekilde uyguladıklarını söyledi.

Beyazgül, ramazan ayına ve tam kapanmaya uygun olarak belediyecilik hizmetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Biz belediye olarak buna çok fazla uyduk, riayet ettik. Mesela bugün 5 bin yemek dağıtıyoruz, bu 5 bin yemeği biz bizzat vatandaşın evine hijyenik ortamda götürüyoruz. Yine kolilerimizi ve hijyen malzemelerimizi dağıtıyoruz, bunları da yine evlere kadar götürüyoruz."

Hiç kimsenin bu hastalık nedeniyle vefat etmesini istemediklerini aktaran Beyazgül, tüm Şanlıurfalıların ilgili bakanlıkların belirtmiş oldukları kurallara uymalarını istedi.

Zeynel Abidin Beyazgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim tüm birimlerimiz belirlenmiş kurallara göre görevlerini tam olarak yapıyorlar. Genelgeler, kurallar ne ise bunlara uyuluyor. Herkes maskesini takıyor ve yine şunu görüyoruz insanlar neredeyse tek tek dolaşıyor, iki kişiyi bir arada bulmak çok zorlaştı. Şanlıurfa için sevindirici bir sonuç elde ediliyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edelim. Bayram sonrası inşallah iki bayramı birlikte yapmış oluruz"

Beyazgül, salgının tüm dünya için beraberinde bazı sıkıntıları da getirdiğini anlatarak, tedbirlere uyulduğu sürece eski hareketli hayata dönüşün mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Kent sakinlerinden Ali Yıldız da Şanlıurfa'da vaka sayılarının az olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğunu kendisinin de sadece ekmek almak için dışarı çıktığını dile getiren Yıldız, "Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor, sokaklar bomboş. Herkes kurallara uyuyor, biz de bunun böyle sürmesini istiyoruz. Vaka sayılarının az olması bizi memnun ediyor. Böyle devam etmesini herkesin kurallara uymasını istiyoruz." dedi.

Mustafa Demir ise vaka sayılarının daha da azaltılması için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sıkı denetimler Kovid-19 vaka sayısını indirdi - Son Dakika


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