Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 1 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.Y., M.Y., A.Y., R.Y. ve İ.H.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise bir 2 adet uzun namlulu silah, bu silahlara ait 2 şarjör ve 67 mermi, 7 tabanca, tabancalara ait 13 şarjör ve 95 mermi, 1 otomatik av tüfeği, 1 tüfek dürbünü ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarından biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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