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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

7 saat önce

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda E.H, E.H, M.S.H. ve E.H. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 5 şarjör, 58 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 24 fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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