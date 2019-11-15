Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda E.H, E.H, M.S.H. ve E.H. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 5 şarjör, 58 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 24 fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.