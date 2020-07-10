Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ile uzun namlulu silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltın alındı.



Siverek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede silah kaçakçılarına yönelik iki adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir adet uzun namlulu silah ile silaha ait 255 mermi ve çok sayıda şarjör ele geçirdi. Öte yandan şüphe üzerine durdurulan bir araçta da 9 adet tabanca ve tabancalara ait 9 adet şarjör ele geçirildi.



Her iki olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA