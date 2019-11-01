Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 3 av tüfeğinin ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 3 av tüfeğinin ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Birecik ve Suruç ilçelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 tüfek, 10 şarjör ve bin 300 mermi ele geçirildi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:41:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]