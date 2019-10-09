Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.


Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.Ö. isimli şahız gözaltına alındı. Söz konusu evde yapılan aramada ise 3 uzun namlulu silah ele geçirildi. E.Ö. isimli şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldığı mahkemece "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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