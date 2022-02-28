Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

28.02.2022 16:05
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet av tüfeği ve 1 tabanca ile 35 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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