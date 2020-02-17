Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Soruşturma başlatan ekipler, savcılık kararıyla kimliği belirlenen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda H.T., İ.T. ve S.K. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tüfek, 15 şarjör, 405 mermi, 2 tabanca, 1 dürbün, 2 hücum yeleği, 3 av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan jandarma, 3 şüphelinin sorgusuna başladı.


Viranşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı
Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada AK Partili Mehmet Muş, Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinin detaylarını anlattı Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:33:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]