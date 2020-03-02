Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.Y, M.Y, A.Y, R.Y. ve İ.H.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise bir G-1 tüfek, 1 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 2 şarjör ve 67 mermi, 7 tabanca, tabancalara ait 13 şarjör ve 95 mermi, 1 otomatik av tüfeği, 1 tüfek dürbünü ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarından biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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