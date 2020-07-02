Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanın zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evde, G3 uzun namlulu piyade tüfeği ile mauser uzun namlulu piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 15 şarjör ele geçirildi.

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