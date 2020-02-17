Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışmada ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, bir G3 tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 9 şarjör ve 286 mermi, 2 tabanca, tabancalara ait 6 şarjör ve 119 mermi, 3 av tüfeği ile 44 fişek, dürbün, 2 hücum yeleği, tabancalık ve şarjörlük kemeri ele geçirildi.

Operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla H.T, İ.T. ve S.K. gözaltına alındı.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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