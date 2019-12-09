Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 467 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 467 mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 467 mermi bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -... Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 21:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]