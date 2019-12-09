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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 467 mermi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 467 mermi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği ile 467 mermi bulundu.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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