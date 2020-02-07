Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 6 tabanca, av tüfeği, 89 fişek ve gece görüş dürbünü ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "yasa dışı silah ve mühimmat ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu
İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:25:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]