Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 otomatik tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 otomatik tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 3 otomatik tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Tüfeklere ve mermilere el koyan ekipler E.Ö.'yü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:42 Kaynak: DHA
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