Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına tutuklama

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kamyonetin bagajına gizlenmiş 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kamyonetin bagajına gizlenmiş 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kaçak silah getirileceği yönünde ihbar aldı. Söz konusu şüphelileri tespit eden ekipler, takibe aldıkları kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi. Silahlara el koyan jandarma, araçta bulunan M.C. ve V.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. tutuklanırken, V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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