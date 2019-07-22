Şanlıurfa'da silah kaçaklığı operasyonu
20 dakika önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:46 Kaynak: AA
'nın Hilvan
ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.Y. ve B.Y, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sokak ortasındaki eş cinayetini "otobüs kartı" detayı çözdü Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi! Trump'tan, İran'ın "Ajanları yakaladık" iddiasıyla ilgili açıklama