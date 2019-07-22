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Şanlıurfa'da silah kaçaklığı operasyonu

20 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da silah kaçaklığı operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.Y. ve B.Y, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa, Hilvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:46 Kaynak: AA
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