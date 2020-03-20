Şanlıurfa'da silah kapakçığı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silah kapakçığı operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da silah kapakçığı operasyonu: 1 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kapakçığı operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli D.T. üzerinde ve adreste yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan D.T. jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:51 Kaynak: İHA

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