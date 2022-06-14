Baba ve iki oğlu arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahla vurulan F.B. (26) yaşamını yitirmiş, G.B. (25) ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da silahla bir oğlunu öldüren, diğerini yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

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