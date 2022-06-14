Şanlıurfa'da silahla bir oğlunu öldüren, diğerini yaralayan baba tutuklandı

Şanlıurfa'da silahla iki oğlundan birini öldüren, diğerini yaralayan baba tutuklandı.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evlerinde dün silahla oğullarından F.B'yi (26) öldüren, G.B'yi (25) de yaralayan baba R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Baba ve iki oğlu arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahla vurulan F.B. (26) yaşamını yitirmiş, G.B. (25) ise ağır yaralanmıştı.
Baba R.B. olay yeri yakınındaki annesinin evinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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