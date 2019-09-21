Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahla vurulduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahla vurulduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, Suruç ilçesi kırsal Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Sağlık ile jandarma bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan şahsın öldüğünü belirledi. Pompalı tüfekle vurulduğu öne sürülen şahsın Mehmet Öz (53) olduğu öğrenildi. Mehmet Öz'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yazıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzla'da "köpüklü su" tedirginlik yarattı, numune alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Bergüzar Korel, hamilelik süreci boyunca sahnede olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]