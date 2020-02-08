Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa'da silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'da silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi yakınlarındaki tarlada yaşandı. Tarlada bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 19 yaşındaki Feyzullah Polat'a ait olduğunu ve gencin vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polat'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün evinden çıkan Polat'ın dönmemesi üzerine ailesinin güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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