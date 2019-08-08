Şanlıurfa'da silahla vurulmuş kişinin cesedi bulundu
2 saat önce
Şanlıurfa'da silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:43 Kaynak: AA
'da silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu.
Merkez Karaköprü
ilçesine bağlı kırsal Maşuk Mahallesi yakınlarındaki boş arazide, bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, üzerinden Diyap Ayneli'ye (49) ait kimlik çıkan kişinin, boynundan silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Ayneli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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