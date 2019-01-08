Şanlıurfa'da Silahlı Banka Soygunu
9 dakika önce
Şanlıurfa'da bir banka şubesine giren silahlı kişi ya da kişiler, özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bir miktar parayı alarak kaçtıEdinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü binası yakınındaki bir banka şubesinde yaşandı.
Şanlıurfa
'da bir banka şubesine giren silahlı kişi ya da kişiler, özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bir miktar parayı alarak kaçtı
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye
ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü binası yakınındaki bir banka şubesinde yaşandı. Özel bir banka şubesine giren silahlı kişi ya da kişiler, özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis
, soygunu gerçekleştiren kişi yada kişilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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