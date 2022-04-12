Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı

12.04.2022 18:03

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı Şanlıurfa'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkaşık Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, Harran Kapı Caddesi üzerinde karşılaştı. Tartışan taraflar, kısa sürede kavga etmeye başladı. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavgaya müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Güvenlik şeridi çeken polisler, olay yerinde inceleme başlattı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı

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ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri! Silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri! Silahlı bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı - Son Dakika
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