Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından bazı yaralılar Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Celal S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Viranşehir, Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Harran'da otomobilin çarptığı kişi öldü, kaza anı kamerada
Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 05:15:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]