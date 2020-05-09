Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç ilçesine bağlı Çomak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan taraflar arasında çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Yakup D., kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bölgeye giden jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışarak kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA