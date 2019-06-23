Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

23 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 40 kilometre uzaktaki Başak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Halil Göçer, İsmail Demirbaş ve Mehmet Demirbaş yaralandı.
Sağlık ekiplerince Harran ve Akçakale ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Göçer hayatını kaybetti.
Göçer'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Harran, Şanlıurfa, Güncel
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