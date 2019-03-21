Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.



Silahın kullanıldığı kavgada, İbrahim A, yaralandı.



Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı

Kumar Borcu Yüzünden Kızını İnternetten Satışa Çıkardı

Preslenmiş Varil İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu

ABD Başkanı Trump'tan Ortadoğu'da Tansiyonu Yükseltecek Açıklama: Zamanı Geldi!