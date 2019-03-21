Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
9 dakika önce
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Silahın kullanıldığı kavgada, İbrahim A, yaralandı.
Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:54 Kaynak: AA
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