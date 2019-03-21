Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

9 dakika önce

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahın kullanıldığı kavgada, İbrahim A, yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:54 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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